Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA