Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından..., System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
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