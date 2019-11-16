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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği terör saldırısını yaşayan mahalle sakinleri konuştu Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı