Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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