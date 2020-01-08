Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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