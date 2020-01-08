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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA
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