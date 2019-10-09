Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"
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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"
Milli Savunma Bakanlığından, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:06
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