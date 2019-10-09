Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

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Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor