Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı'

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığından, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor
Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var Hollanda'dan skandal hareket! Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:31:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]