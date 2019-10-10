Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." - ANKARA
Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum