Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen...

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
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