Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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