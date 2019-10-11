Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9...

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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