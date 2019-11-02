Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör...
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz." - ANKARA
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