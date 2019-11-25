Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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