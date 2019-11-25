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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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