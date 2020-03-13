Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li..., System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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