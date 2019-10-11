Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49...
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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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