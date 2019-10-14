Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist...

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist...

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: AA
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