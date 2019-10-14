Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist...
42 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: AA
PKK'nın ele başı Karayılan'ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha! Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı