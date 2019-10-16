Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı: Harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

36 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı: Harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 637'Ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

8 GÜNDE 637 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

2 İLÇE 1 BELDE VE 56 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı. Son olarak Tel Abyad'daki Halil Yusuf köyü ile Resulayn'daki Menacir ve Ahras köyleri terörden temizlendi. Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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