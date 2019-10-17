Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu. Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu