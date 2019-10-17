Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist...

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
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