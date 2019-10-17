Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Harekat kapsamında şuana kadar etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı 702'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Türk askerinin operasyon bölgesinde ilerleyişi, meskun mahal operasyonları, bölgede harekatı ve başarılı bir şekilde ilerleyişi yer alıyor. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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