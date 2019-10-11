Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu."

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu
İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı

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