Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı