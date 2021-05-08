Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören asker, vefat etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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