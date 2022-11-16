Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuz deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı - Son Dakika

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