Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı

16.11.2022 15:41
Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuz deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki görüntülerde askerlerin uçaktan atlayışı ve gökyüzünde birbirlerine tutundukları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
MSB'den nefes kesen paylaşım MSB'den nefes kesen paylaşım Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Araç içinde nefes alamayan çocuğu ölümden kurtaran trafik polisi, Samsun'da "ayın polisi" seçildi
17:00 Yorumcu Mehmet Demirkol, kaleci ve hakem kardeşlerin aynı ligde oynamasına karşı çıktı: Olmaz, çıkar çatışması var!
16:25 Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı
16:13 Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:11 Süper Lig ekibinden şaşırtan sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçebilir
15:27 Hain saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi
15:20 Belediye başkanının aracı traktörle çarpıştı! Olay yerinden gelen görüntüler feci
15:19 İYİ Partili Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin ifadelerine açıklık getirdi: Geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum
15:10 Adnan Oktar'ın kesinleşen hapis cezası sonrası, kediciklerin sözleri gündem oldu: Beraat etmeli
14:35 Batman'da akrabalar arası su kuyusu kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 18:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement