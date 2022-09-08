Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika

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