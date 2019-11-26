Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/ YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı." - ANKARA

Fırat, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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