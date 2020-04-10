Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 virüsüne karşı... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 virüsüne karşı...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ile danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ile danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiğini bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:55 Kaynak: İHA
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