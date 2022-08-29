İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı - Son Dakika
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İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

29.08.2022 21:02
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı - Son Dakika
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