Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan...
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Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız