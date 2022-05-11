Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son yapılan açıklamaya göre 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

76'YA YÜKSELDİ

Bakanlığın yaptığı paylaşımda "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.