Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

11.05.2022 17:24

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son yapılan açıklamaya göre 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

76'YA YÜKSELDİ

Bakanlığın yaptığı paylaşımda "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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