Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi - Son Dakika

MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/ Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. "

(İHA)