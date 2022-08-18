Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

18.08.2022 13:07

MİLLİ Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından 6 lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından 6 lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 6 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiş olup düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsuru tarafından kurtarılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Sisam Adası, Ege Denizi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika

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