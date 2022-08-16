MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı

16.08.2022 13:22
MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görevli askerlerin yanlarında 1 erkek cesedi bulunan 108 düzensiz göçmenle karşılaştığını, göçmenlerin Yunanistan tarafından 4 gün aç ve susuz bırakılıp, para ile eşyaları alındıktan sonra sınır dışı edilmeye zorlandıklarını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görevli askerlerin yanlarında 1 erkek cesedi bulunan 108 düzensiz göçmenle karşılaştığını, göçmenlerin Yunanistan tarafından 4 gün aç ve susuz bırakılıp, para ile eşyaları alındıktan sonra sınır dışı edilmeye zorlandıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi" denildi.

Göçmenlerin askerlere anlattığı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:  Göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin, Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi. Göçmenler 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleyi maruz kaldıklarını anlattı. Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, Yunan birliklerinin elinde aynı durumda yüzlerce kişinin halen yaşam mücadelesi verdiğini belirtti."

Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde ise Mehmetçiğin göçmenlere yiyecek ve içecek ikram ettiği, göçmenlerin de yaşadıklarını anlattığı anlar yer aldı.


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Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Ankara'da Eczacı Mitingi Düzenleyeceğiz. Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Ankara'da Eczacı Mitingi Düzenleyeceğiz. MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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