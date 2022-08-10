Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

10.08.2022 12:53
Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.


YORUMLAR
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MSB: 'Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti' MSB: 'Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti'
Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Ege Denizi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika

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