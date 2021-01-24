Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" ifadelerine yer verildi.

SNIPER POD NEDİR?

Sniper Advanced Targeting Pod yani Lockheed Martin Keskin Nişancı, olumlu hedef tanımlama, otonom izleme, GPS koordinat oluşturma ve genişletilmiş uzak mesafelerden hassas silah rehberliği sağlayan askeri uçaklar için bir hedefleme kapsülüdür. Sistem, ABD askerlik hizmetinde Sniper Gelişmiş Hedefleme Bölmesi olarak AN/ AAQ-33 olarak belirlenmiştir.