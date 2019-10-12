Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu. Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
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