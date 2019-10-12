Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz...

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
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