Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği sekizinci ortak kara devriyesi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği sekizinci ortak kara devriyesi icra edildi." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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