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Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği sekizinci ortak kara devriyesi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği sekizinci ortak kara devriyesi icra edildi." - ANKARA
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