Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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