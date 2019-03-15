Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât Alanında İcra Edilen Görevler Esnasında 15 Mart...
1 saat önce
IHAAW162903-GEN/15-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
IHAAW162903-GEN/15-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 15.03.2019 16: 29: 03 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı
Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekat Alanından Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak