Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât Alanında İcra Edilen Görevler Esnasında 15 Mart...

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât Alanında İcra Edilen Görevler Esnasında 15 Mart...

1 saat önce

IHAAW162903-GEN/15-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW162903-GEN/15-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 15.03.2019 16: 29: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel
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