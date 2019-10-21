Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21...
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:17 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA
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