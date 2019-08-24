Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yılını andı
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yılını andı

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak, harekatta 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DAEŞ'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yılını andı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak, harekatta 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DAEŞ'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri; DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Dabık'ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dabık'ı kontrol almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu? Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yılını andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]