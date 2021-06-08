MSB: "Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Poyraz Liman'ında müsilaj temizleme çalışmalarının başladığını açıkladı.

MSB, Gölcük Poyraz Liman'ında müsilaj temizleme işlemlerinin başladığını ve çalışmalara bölgedeki deniz temizleme araçları ile personeller tarafından destek verileceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gölcük Poyraz Limanı'nda, 7 Haziran'da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)