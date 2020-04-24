Milli Savunma Bakanlığı, haftada 10 milyon maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, haftada 10 milyon maske üretiyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, haftada 10 milyon maske üretiyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığına bağlı fabrika ve dikimevlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında haftada 10 milyon maske üretimine ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, haftada 10 milyon maske üretiyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığına bağlı fabrika ve dikimevlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında haftada 10 milyon maske üretimine ulaşıldı. Sadece Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) fabrikasında haftada 6,5 milyon maske üretiliyor. MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, ihtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahip olduklarını belirtti. Akdere, yerli ve milli imkanlarla ürettikleri solunum cihazında ise bir ay içinde seri üretime geçileceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında artan maske ve diğer tıbbi malzeme ihtiyacını karşılayabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlığın bir kuruluşu olan MKEK'e ait MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda da bu kapsamda üretim kapasitesi yüzde yüz oranında artırıldı. Fabrikada 210 işçi, 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat üretim yapıyor. Fabrikada haftada 6,5 milyon cerrahi maske üretilirken, siperlik, KBRN maske, sağlık personellerinin kullandığı N95 maske, gözlük, tulum, eldiven, dezenfektan gibi malzemeler de uluslararası standartlara uygun olarak son teknoloji ile yapılıyor. Üretimde çalışan işçiler için koronavirüse karşı tüm tedbirler alınmış durumda. İşçilerin ateşleri hem fabrikaya girişte hem de çıkışta ölçülürken, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız yapılıyor

'DİKİMEVLERİ İLE BİRLİKTE HAFTADA 10 MİLYON MASKE'

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Akrede "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Kendi imal ettiğimiz tezgahlarla birlikte üretim kapasitelerini yüzde yüz artırdık. MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adede ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz. Ürettiğimiz cerrahi maskeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte. Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik" dedi.

'SOLUNUM CİHAZINDA 1 AY İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ'

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, yüzde yüz yerli ve milli imkanlar kullanılarak ürettikleri 'Sahra' adlı mekanik solunum cihazı ile ilgili de bilgi verdi. Cihazla ilgili hazırladıkları prototipi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sunduklarını belirten Akdere, tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen Sahra'nın modüler yapıya sahip olduğunu belirtti. Akdere, nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Covid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip solunum cihazının, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabileceğini kaydetti. Akdere, milli solunum cihazının bir ay içinde seri üretimine geçmeyi planladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki haftalarda nihai halini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp, başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" diye konuştu.


Akdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi 5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı         
15:26
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak         
15:26
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü         
15:26
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu         
15:24
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu         
15:12
Demet Akalın, Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi         
15:11
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu         
14:51
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor         
14:43
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız         
14:41
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor         
14:36
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor         
14:26
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı         
14:19
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi         
14:16
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu         
14:12
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
14:04
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 16:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanlığı, haftada 10 milyon maske üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]