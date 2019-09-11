Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
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