Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari'de 27 Haziran'da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari'de 27 Haziran'da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası...

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari'de 27 Haziran'da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: " Hakkari'de 27 Haziran'da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, 3. Sayfa
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