Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde Bölücü Terör Örgütü...

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde Bölücü Terör Örgütü...

45 dakika önce

IHAAW101148-ASA/20-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW101148-ASA/20-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 20.03.2019 10: 11: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde Bölücü Terör Örgütü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]