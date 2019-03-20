Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde Bölücü Terör Örgütü...
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IHAAW101148-ASA/20-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW101148-ASA/20-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Hakurk
bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 20.03.2019 10: 11: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
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