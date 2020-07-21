Milli Savunma Bakanlığı: "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen...
Milli Savunma Bakanlığı: "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı: "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:28 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı: 'Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen... - Son Dakika
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