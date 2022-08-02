Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı - Son Dakika
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Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı

02.08.2022 09:48

Piyade Er Yusuf Sofioğlu, Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit oldu. Annesinin Yusuf Sofioğlu'nu askere uğurlarken ellerine kına yaktığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bu acının tarifi yok! Şehit askerden geriye annesinin eline kına yaktığı görüntü kaldı

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit Sofioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bu acının tarifi yok! Şehit askerden geriye annesinin eline kına yaktığı görüntü kaldı

ASKER UĞURLAMASINDAN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Diyarbakırlı şehit Yusuf Sofioğlu'ndan geri, askere gitmeden önce çekilen görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Sofioğlu'na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı. Eline kına sürüldüğünde Sofioğlu ile annesinin gözyaşlarını sildikleri görüldü.

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Kaynak: DHA

Altınözü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı - Son Dakika

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