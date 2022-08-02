Hatay sınırında bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Hatay sınırında bir asker şehit oldu

02.08.2022 09:52
Hatay sınırında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırında, 29 Temmuz 2022'de araç kazası sonucu yaralanan Sofioğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sofioğlu'nun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Tragger, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay sınırında bir asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay sınırında bir asker şehit oldu - Son Dakika
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