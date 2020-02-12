Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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