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Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." - ANKARA
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