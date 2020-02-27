Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin İdlib kentinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını" bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Suriye'nin İdlib kentinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını" bildirdi.


MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:33 
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