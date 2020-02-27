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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
41 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin İdlib kentinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını" bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Suriye'nin İdlib kentinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını" bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:33
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