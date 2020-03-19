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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'e roketli saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan, İdlib'de görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:58
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