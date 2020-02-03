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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 4 askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı" belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:23
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