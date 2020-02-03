Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 4 askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı" belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:23 
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