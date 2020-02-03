Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 4 askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı" belirtildi.