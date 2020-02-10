Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin topçu ateşi sonucu 5 askerin öldüğünü, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.


Bakanlık ayrıca tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak karşılık verildiği belirtildi.

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Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:44 
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