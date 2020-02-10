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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu; 5 asker de yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin topçu ateşi sonucu 5 askerin öldüğünü, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlık ayrıca tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak karşılık verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:44
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