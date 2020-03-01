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Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'de) Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'de) Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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