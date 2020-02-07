Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik İdlib'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini bildirdi.



MSB tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Albay Denizer, terör örgütleriyle mücadelenin bütüncül bir yaklaşım içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.